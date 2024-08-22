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رياضة
المنتخب السوري يستعين بمدرب إسباني جديد
Lebanon 24
22-08-2024
|
12:27
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس 22 آب، تعيين الإسباني خوسيه لانا مديرًا فنيًا لمنتخب سوريا الأول خلفًا للأرجنتيني المستقيل هيكتور كوبر.
المدرب الإسباني الحاصل على شهادة البرو الأوروبية في علوم التدريب فاز مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا مؤخرًا بلقب بطولة أوروبا للشباب بتغلبه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل في البطولة التي أقيمت في مدينة بلفاست الأيرلندية. (winwin)
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