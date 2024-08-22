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رياضة

لتحفيزهم.. قرار سعودي بتوزيع جوائز سنوية وشهرية للاعبين

Lebanon 24
22-08-2024 | 13:45
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في إطار حرصها على تعزيز المنافسة الشريفة بين المتنافسين، وتحفيزهم على تقديم مستويات عالية، أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إطلاق جوائزها الشهرية والسنوية للاعبين والمدربين المتنافسين في دوري "روشن".
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وتهدف الجوائز إلى تكريم الأداء الاستثنائي، سواء على مستوى اللاعبين، والمدربين، والفرق، وتحفيز الجميع على تقديم أداء مميز يسهم في رفع مستوى دوري "روشن" السعودي.

وقد تم وضع معايير دقيقة وشاملة لضمان الشفافية والعدالة في عملية اختيار الفائزين، مما يجعل هذه الجوائز واحدة من أبرز الأحداث في الموسم الرياضي.

وتتكون الجوائز السنوية من:

- جائزة القفاز الذهبي وتمنح للحارس الأكثر حصولا على النقاط من خلال المعايير.

- جائزة أفضل لاعب واعد.

- جائزة أفضل لاعب سعودي.

- جائزة أفضل لاعب.

- جائزة الحذاء الذهبي.

- جائزة أفضل مدرب.

في حين تتكون جوائز الفئات الشهرية:

- جائزة أفضل حارس.

- جائزة اللاعب أو الحارس الواعد.

- جائزة أفضل لاعب.

- جائزة أفضل مدرب.

ويحق لجميع اللاعبين السعوديين وغير السعوديين الترشح للجوائز الشهرية ماعدا جائزتي أفضل لاعب واعد وجائزة أفضل لاعب سعودي تنحصر على اللاعبين السعوديين فقط.

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