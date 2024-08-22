بيان ناري من كورتوا: لن ألعب تحت قيادة هذا المدرب!

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أصدر تيبوا كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، بيانا ناريا، أعلن فيه أنه لن يلعب لمنتخب بلاده لحين تغيير المدرب.وكان كورتوا قد دخل في خلافات مع دومنيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة خلال لقاء النمسا، العام الماضي، ومنحها لزميله روميلو لوكاكو.وتسبب قرار المدرب في حالة من الإحباط والإهانة، كما وصفها المدرب، وهو ما جعل الحارس يشعر بغضب كبير بسبب نشر المدرب لأحاديث خاصة بينهما.وكتب كورتوا، عبر حسابه بموقع "إكس": "أود أن أتوجه بالحديث إلى جماهير بلجيكا ومشجعي المنتخب الوطني، أشعر بحب وفخر لتمثيل بلدي على أرض الملعب، وكذلك كل واحد منكم يشجع المنتخب".وأضاف: "أشعر بالامتياز لأنه كان لي الشرف أن أرتدي قميص المنتخب، لم أكن أتخيل حتى في أحلامي أن أتمكن من القيام بذلك أكثر من 100 مرة".وتابع: "للأسف، بعد الأحداث التي وقعت مع المدرب وبعد الكثير من التفكير، قررت عدم العودة إلى المنتخب البلجيكي تحت إدارته، في هذا الأمر أقبل نصيبي من المسؤولية".وأكمل الحارس: "مع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، فإن افتقاري للثقة فيه لن يساهم في الحفاظ على أجواء الود اللازمة، لقد أجريت مناقشات مع الاتحاد البلجيكي، وهو يقبل موقفي والأسباب التي دفعتني لهذا القرار المؤلم".وختم: "آسف لخيبة أمل بعض الجماهير، لكنني مقتنع بأن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة لبلجيكا، لأنه يغلق المناقشة ويسمح للفريق بالتركيز على متابعة أهدافه، شكرا لكم على دعمكم الثابت وحبكم وتفاهمكم". (كووورة)