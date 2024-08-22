Advertisement

رياضة

بيان ناري من كورتوا: لن ألعب تحت قيادة هذا المدرب!

Lebanon 24
22-08-2024 | 16:13
A-
A+
Doc-P-1237703-638599655984473732.png
Doc-P-1237703-638599655984473732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر تيبوا كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، بيانا ناريا، أعلن فيه أنه لن يلعب لمنتخب بلاده لحين تغيير المدرب.

وكان كورتوا قد دخل في خلافات مع دومنيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا، بسبب عدم حصوله على شارة القيادة خلال لقاء النمسا، العام الماضي، ومنحها لزميله روميلو لوكاكو.
Advertisement

وتسبب قرار المدرب في حالة من الإحباط والإهانة، كما وصفها المدرب، وهو ما جعل الحارس يشعر بغضب كبير بسبب نشر المدرب لأحاديث خاصة بينهما.

وكتب كورتوا، عبر حسابه بموقع "إكس": "أود أن أتوجه بالحديث إلى جماهير بلجيكا ومشجعي المنتخب الوطني، أشعر بحب وفخر لتمثيل بلدي على أرض الملعب، وكذلك كل واحد منكم يشجع المنتخب".

وأضاف: "أشعر بالامتياز لأنه كان لي الشرف أن أرتدي قميص المنتخب، لم أكن أتخيل حتى في أحلامي أن أتمكن من القيام بذلك أكثر من 100 مرة".

وتابع: "للأسف، بعد الأحداث التي وقعت مع المدرب وبعد الكثير من التفكير، قررت عدم العودة إلى المنتخب البلجيكي تحت إدارته، في هذا الأمر أقبل نصيبي من المسؤولية".

وأكمل الحارس: "مع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، فإن افتقاري للثقة فيه لن يساهم في الحفاظ على أجواء الود اللازمة، لقد أجريت مناقشات مع الاتحاد البلجيكي، وهو يقبل موقفي والأسباب التي دفعتني لهذا القرار المؤلم".

وختم: "آسف لخيبة أمل بعض الجماهير، لكنني مقتنع بأن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة لبلجيكا، لأنه يغلق المناقشة ويسمح للفريق بالتركيز على متابعة أهدافه، شكرا لكم على دعمكم الثابت وحبكم وتفاهمكم". (كووورة)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:45 | 2024-08-22
12:27 | 2024-08-22
10:00 | 2024-08-22
09:21 | 2024-08-22
08:00 | 2024-08-22
07:18 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24