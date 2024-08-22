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رياضة
لياو يجبر برشلونة على الذهاب نحو يوفنتوس
Lebanon 24
22-08-2024
|
23:00
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لم يتمكن برشلونة من الحصول على خدمات البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد استبعد جيورجيو فرولاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، مغادرة لياو هذا الصيف.
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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يتجه إلى الخطة البديلة بضم فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، بعد تعقد قدوم لياو.
ونجح برشلونة في تدعيم هجومه هذا الصيف، بضم داني أولمو من لايبزيغ، كما يحاول ضم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو. (كووورة)
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