Advertisement

رياضة

"طعامنا بجانب المراحيض".. نادٍ إنكليزي شهير يُجبر موظفيه على الأكل في "دورات المياه"!

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1237793-638599950550197812.jpg
Doc-P-1237793-638599950550197812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إجراءات تقشفية، تحت إدارة مالكه الجديد السير جيم راتكليف، أدت إلى تسريح 250 موظفاً وإجبار مجموعة من الموظفين المتبقين على تناول وجباتهم في "دورات المياة".
 
Advertisement
إجراءات التقشف هذه، بدأها السير راتكليف بعد مراجعة مالية خلصت نتائجها إلى الحاجة لتخفيض النفقات في ملعب "أولد ترافورد".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن النادي قرر منع تقديم وجبات الغداء لموظفيه والتي كانت تتكون من شطيرة وكيس رقائق البطاطس ومشروب غازي، بينما تفاجأ بعضهم بعرض بقايا أكل موظفي الشركات التي ترتبط مع النادي بعقد.

وقال بعض الموظفين في حديث مع الصحيفة إنهم أجبروا على تناول وجباتهم في دورات المياه، إذ كشف أحدهم: "وضعوا طاولة الطعام بجوار المراحيض".

وامتد تقليص النفقات إلى المشجعين الذين يستأجرون الغرف الخاصة في "أولد ترافورد"، إذ أصيب بعضهم بالذهول بعدما لاحظوا أن المجلات المقدمة لهم تم تقليص عددها إلى النصف.

ومن ضمن سياسة المالك الجديد، فإن حفل ما قبل المباراة وغداء ما بعدها والإقامة في الفنادي باتت من الماضي بالنسبة لموظفي النادي الكبار، إذ لم يعد بمقدورهم الآن الحصول على تذاكر لعوائلهم، وإن أراد أحدهم فعل ذلك فعليه أن يدفع من ماله الخاص. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:41 | 2024-08-23
23:00 | 2024-08-22
16:13 | 2024-08-22
13:45 | 2024-08-22
12:27 | 2024-08-22
10:00 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24