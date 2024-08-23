"طعامنا بجانب المراحيض".. نادٍ إنكليزي شهير يُجبر موظفيه على الأكل في "دورات المياه"!

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إجراءات تقشفية، تحت إدارة مالكه الجديد السير جيم راتكليف، أدت إلى تسريح 250 موظفاً وإجبار مجموعة من الموظفين المتبقين على تناول وجباتهم في "دورات المياة".

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إجراءات التقشف هذه، بدأها السير راتكليف بعد مراجعة مالية خلصت نتائجها إلى الحاجة لتخفيض النفقات في ملعب "أولد ترافورد".



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن النادي قرر منع تقديم وجبات الغداء لموظفيه والتي كانت تتكون من شطيرة وكيس رقائق البطاطس ومشروب غازي، بينما تفاجأ بعضهم بعرض بقايا أكل موظفي الشركات التي ترتبط مع النادي بعقد.



وقال بعض الموظفين في حديث مع الصحيفة إنهم أجبروا على تناول وجباتهم في دورات المياه، إذ كشف أحدهم: "وضعوا طاولة الطعام بجوار المراحيض".



وامتد تقليص النفقات إلى المشجعين الذين يستأجرون الغرف الخاصة في "أولد ترافورد"، إذ أصيب بعضهم بالذهول بعدما لاحظوا أن المجلات المقدمة لهم تم تقليص عددها إلى النصف.



ومن ضمن سياسة المالك الجديد، فإن حفل ما قبل المباراة وغداء ما بعدها والإقامة في الفنادي باتت من الماضي بالنسبة لموظفي النادي الكبار، إذ لم يعد بمقدورهم الآن الحصول على تذاكر لعوائلهم، وإن أراد أحدهم فعل ذلك فعليه أن يدفع من ماله الخاص. (العربية)