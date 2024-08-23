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رياضة

أنس جابر تنسحب من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.. والسبب؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:41
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انسحبت البطلة التونسية أنس جابر، من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب التي ستنطلق الاثنين المقبل على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، بسبب الإصابة.
 
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وبعد قرار الانسحاب من فلاشينغ ميدوز، حلّت مكانها في القرعة الرئيسية البلجيكية إيليز مرتنز، فيما انتقل مكان الأخيرة للاعبة صاعدة من التصفيات.
وغابت التونسية المصنفة 17 عالمياً التي خسرت نهائي البطولة الأميركية عام 2022 أمام البولندية إيغا شفيونتيك، عن الألعاب الأولمبية في باريس من أجل المحافظة على جاهزيتها البدنية، لاسيما أنّها تعاني من إصابة في الكتف، ثم عادت وانسحبت أيضاً من دورة واشنطن الاستعدادية لفلاشينغ ميدوز.

عادت للمشاركة في دورة تورونتو الألف نقطة لكن مشوارها انتهى عند الدور الأول على يد اليابانية ناومي أوساكا، قبل أن تقرر بعدها عدم المشاركة في دورة سينسيناتي الألف نقطة التي أقيمت الأسبوع الماضي. 
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