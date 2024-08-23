برشلونة يريد لاعب "اليوفي".. وخطوة أولى من أجله

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تقدم نادي "برشلونة"، بأول عرض إلى نظيره "يوفنتوس"، من أجل التعاقد مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.وبلغ عرض "البرس" 9 ملايين يورو كرسوم نقل ثابتة، بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات، بحسب ما نقله موقع "فوتبول إيطاليا" عن تقرير إسباني.وقال الموقع: "رغم انفتاح يوفنتوس على بيع كييزا بأقل من 15 مليون يورو، إلا أنه يرغب في الحصول على مبلغ أكبر من 9 ملايين".