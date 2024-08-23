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رياضة
كيف علق فليك على رحيل غوندوغان عن برشلونة؟
Lebanon 24
23-08-2024
|
10:00
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علق مدرب نادي برشلونة هانز فليك على رحيل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان عن الفريق الكتالوني وعودته مجددا إلى مانشستر سيتي، اليوم الجمعة.
وقال فليك الذي سبق له الإشراف على تدريب منتخب بلاده ألمانيا بين العامين 2021 و2023 في مؤتمر صحفي عشية مواجهة "البارسا" ضد أتلتيك بلباو المقررة غدا السبت لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني: "غوندوغان كان لاعبا رائعا عندما عملت معه في منتخب ألمانيا وبرشلونة.. أعرفه كلاعب وكشخص ولا يمكنني أن أقول إلا أشياء جيدة عنه. إنه لاعب رائع".
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واضاف المدرب الألماني "غوندوغان كان يريد البقاء هنا، ولكنه غير رأيه هذا الأسبوع". (روسيا اليوم)
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