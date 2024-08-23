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رياضة

هانزي فليك عن اللاعب داني أولمو: تسجيله ليس ضمن مسؤولياتي

Lebanon 24
23-08-2024 | 11:06
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أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، جاهزية اللاعب داني أولمو، مشيراً إلى أن مسألة تسجيله قانونياً للمشاركة مع الفريق ليست من مهامه.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني: "تسجيل أولمو ليس ضمن مسؤولياتي. لقد تدرب مع الفريق بشكل جيد هذا الأسبوع وهو جاهز للعب".

وأضاف: "أتطلع إلى تواجده معنا في الفريق لأنه يمكنه تقديم المساعدة. أدائه في التدريبات رائع وأتمنى أن ينضم إلينا في أقرب وقت".

وشدد فليك على تقديره لإمكانات الفريق الخصم، أتلتيك بلباو، مؤكداً استعداد برشلونة الكامل لمواجهتهم.

وعن رحيل الألماني إلكاي غوندوغان، قال فليك: "تحدثنا بصراحة بعد مباراة فالنسيا، وكان غوندوغان على علم برغبته في مساعدتنا، لكن الظروف تغيّرت لاحقاً. أعرفه كشخص ولا أستطيع إلا أن أقول عنه أشياء جيدة؛ لقد كان لاعباً رائعاً في برشلونة".

وفيما يتعلق بالنجم الإسباني نيكو ويليامز، أضاف فليك: "الحديث عنه ليس من اختصاصي. أركز على اللاعبين الموجودين معي. جول كوندي سيكون قادراً على التعامل معه جيداً في المباراة".

وأشاد فليك بإمكانات وقدرات النجم الشاب لامين يامال، قائلاً: "وجود لاعبين مثل لامين يامال يعزز الفريق بشكل كبير".

كما أعرب فليك عن رضاه التام عن اللاعبين المتاحين لديه، مشيراً: "لطالما قلت إنني سعيد بالمجموعة التي أملكها. لقد تحدثت مع معظم اللاعبين وسأتحدث مع البقية. الجميع يعرف ما هو مطلوب منه. نحن جاهزون لمباراة أتلتيك بلباو". (الشرق)

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