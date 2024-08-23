أصيب في ساقه .. لاعب في "ريال مدريد" سيغيب لمدة شهر!

أعلن نادي ريال مدريد، أن لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، إثر إصابة تعرض لها في ربلة الساق خلال التدريبات.

في بيان رسمي، أوضح ريال مدريد أن الفحوصات التي أجريت على بيلينغهام من قبل الطاقم الطبي للنادي كشفت عن إصابة في العضلة الأخمصية لساقه اليمنى.

لم يحدد النادي مدة الغياب بدقة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية تشير إلى أن التعافي من إصابة من هذا النوع يستغرق عادة حوالي شهر.

هذا يعني أن بيلينغهام سيفتقد مباريات الدوري الإسباني المقبلة ضد بلد الوليد، لاس بالماس، وريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا في سبتمبر.

يُذكر أن بيلينغهام كان عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الموسم الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الفريق.

في المباريات الأولية لهذا الموسم، لعب بيلينغهام في مركز لاعب الوسط المحوري لتعويض وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد أن كان يلعب في مركز أكثر تقدمًا في الموسم السابق.

يأمل بيلينغهام، البالغ من العمر 21 عامًا، أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد الأولى في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها بين 17 و19 أيلول.