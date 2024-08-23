Advertisement

رياضة

أصيب في ساقه .. لاعب في "ريال مدريد" سيغيب لمدة شهر!

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1238101-638600465702370441.jpg
Doc-P-1238101-638600465702370441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن نادي ريال مدريد، أن لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام سيغيب عن الملاعب لمدة تقارب الشهر، إثر إصابة تعرض لها في ربلة الساق خلال التدريبات.

في بيان رسمي، أوضح ريال مدريد أن الفحوصات التي أجريت على بيلينغهام من قبل الطاقم الطبي للنادي كشفت عن إصابة في العضلة الأخمصية لساقه اليمنى.

لم يحدد النادي مدة الغياب بدقة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية تشير إلى أن التعافي من إصابة من هذا النوع يستغرق عادة حوالي شهر.

هذا يعني أن بيلينغهام سيفتقد مباريات الدوري الإسباني المقبلة ضد بلد الوليد، لاس بالماس، وريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا في سبتمبر.

يُذكر أن بيلينغهام كان عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الموسم الماضي، حيث ساهم بشكل كبير في فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الفريق.

في المباريات الأولية لهذا الموسم، لعب بيلينغهام في مركز لاعب الوسط المحوري لتعويض وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد أن كان يلعب في مركز أكثر تقدمًا في الموسم السابق.

يأمل بيلينغهام، البالغ من العمر 21 عامًا، أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد الأولى في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها بين 17 و19 أيلول.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:36 | 2024-08-23
14:52 | 2024-08-23
14:52 | 2024-08-23
11:06 | 2024-08-23
10:00 | 2024-08-23
07:30 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24