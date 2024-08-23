الدوري الإماراتي إنطلق.. من سيحصد اللقب؟

تنطلق مساء الجمعة منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين لموسمه الجديد، الذي يعد بمتابعة مثيرة وتحديات كبيرة.

يتطلع فريق الوصل إلى الحفاظ على لقبه، بينما تسعى الأندية الأخرى في العاصمة إلى استعادة الهيمنة على المسابقة.

تشهد المرحلة الأولى من الدوري مواجهات قوية، حيث تسعى الفرق الكبيرة لفرض سيطرتها مبكرًا، بينما تطمح الفرق الأخرى إلى تحقيق مفاجآت وإثبات قدرتها على المنافسة.

ومع صافرة البداية، يبدأ مشوار الأندية نحو اللقب في موسم يتوقع أن يكون مليئًا بالتحديات والإثارة.

بدأت الإثارة في الجولة الأولى مع مباراة حامل اللقب، "الإمبراطور" الوصل، الذي تعادل مع الاتحاد كلباء 2-2.

كان الوصل متقدمًا 2-1 بفضل هدفي فابيو ليما حتى الدقيقة 99، حينما سجل عبد السلام محمد هدف التعادل للاتحاد كلباء.

في المقابل، حقق نادي النصر بداية مثالية بفوز كاسح 5-1 على نادي العروبة الصاعد حديثًا. كما حقق نادي الوحدة فوزًا صعبًا على نادي عجمان في أبوظبي مساء الجمعة.

تختتم الجولة الأولى مساء السبت بأربعة مواجهات، أبرزها بين العين وخورفكان، والجزيرة وبني ياس.

كما يفتتح شباب الأهلي مشواره أمام البطائح، بينما يواجه نادي الشارقة فريق دبا الحصن.

تعد مباريات الجولة الأولى بمثابة إشارة لبدء موسم حافل بالإثارة والتنافس في الدوري الإماراتي، حيث يسعى كل فريق لإثبات قدرته على المنافسة وتحقيق أهدافه.