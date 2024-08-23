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رياضة

"نادي الخلود السعودي " يتعاقد مع لاعب جديد.. من هو؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:36
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أعلن نادي الخلود السعودي عن التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المالي أليو ديانغ، قادمًا من الأهلي المصري.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الجمعة، أكد النادي تعاقده الرسمي مع ديانغ، وكتب: "ديانغ خلودي".

وأشار النادي السعودي إلى أن صفقة التعاقد مع "الدبابة المالية" تمت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقد انضم ديانغ إلى تدريبات الخلود، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، خلال فترة التحضير للموسم الجديد، رغم عدم الإعلان الرسمي عن الصفقة في ذلك الوقت.

يُذكر أن عقد ديانغ مع الأهلي يمتد حتى 30 حزيران 2027. (الشرق)

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