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رياضة
أول لاعب عراقي يشارك في مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز.. تعرفوا إليه
Lebanon 24
24-08-2024
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تنتظر الجماهير العراقية المباراة المقبلة لنادي إبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليس تعلقا بالمدينة الصغيرة، بل بمهاجم الفريق، العراقي علي الحمادي.
فالأسبوع الماضي، أصبح الحمادي أول لاعب عراقي يشارك في مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، عندما دخل في الدقيقة 76 أمام ليفربول، في افتتاح البريميرليغ.
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الحمادي، ولد في مدينة العمارة جنوبي العراق عام 2002، وهاجرت عائلته إلى ليفربول، في 2003، بعد أشهر من اندلاع الحرب الأميركية على العراق.
منذ وقتها، ترعرع الحمادي في إنكلترا، وبدأ بممارسة كرة القدم.
وبالرغم من بدايته "البطيئة"، ولعبه في الدرجة الرابعة بالدوري الإنكليزي مع نادي ويمبلدون، قرر إبسويتش شراء اللاعب العراقي، في كانون الثاني الماضي.
وبعد غياب 22 عاما، عاد نادي إبسويتش تاون إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم في أيار.
والآن، الحمادي أصبح في البريميرليغ، وبعد مشاركة جيدة أمام ليفربول، تنتظره أخرى أكثر تعقيدا، أمام مانشستر سيتي، ظهر اليوم السبت.(سكاي نيوز)
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