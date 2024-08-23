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رياضة

هل يمنع الأهلي لاعبيه من الانضمام إلى منتخب مصر؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 23:24
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تلوح في الأفق أزمة جديدة في كرة القدم المصرية عقب إعلان الاتحاد المحلي عن قائمة "الفراعنة" استعداداً للفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة المنتخب الأول التي ستشارك في المعسكر المقرر انطلاقه 28 من الشهر الجاري.
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ضمت قائمة منتخب مصر 8 لاعبين من الأهلي، ما قد يتسبب في أزمة مع المدرب حسام حسن.
بطل الدوري المصري أصدر بياناً في وقت سابق خلال الشهر الجاري، أعلن خلاله عدم المشاركة في كأس مصر، إلى جانب حصول لاعبيه على راحة حتى 1 آيلول المقبل.
في المقابل سيبدأ معسكر المنتخب المصري في 28 آب ما قد ينذر بغياب لاعبي الأهلي عن الأيام الأولى من المعسكر.
واختار المدرب حسام حسن 27 لاعباً استعداداً لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا، المقرر إقامتهما 6 و10 أيلول المقبلين، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.
وضمت القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)
خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)
خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)
خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)
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