بعد فسخ عقده لدعمه فلسطين.. لاعب مغربي الأصل يتبرع بتعويضات طرده لأطفال غزة

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تعهد اللاعب الهولندي المغربي أنور الغازي، بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين في تشرين الأول الماضي.وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكون قانونيا.وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينتس حتى عام 2025.وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس، النادي، بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي لصحيفة ذا أثليتيك إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.إلى ذلك، كتب الغازي أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين. أولا، على المبلغ الكبير، والذي سيتم استخدام 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في غزة. وآمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا بالنسبة لأطفال غزة".