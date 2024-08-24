Advertisement

رياضة

بعد فسخ عقده لدعمه فلسطين.. لاعب مغربي الأصل يتبرع بتعويضات طرده لأطفال غزة

Lebanon 24
24-08-2024 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1238432-638601217304578140.jpg
Doc-P-1238432-638601217304578140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعهد اللاعب الهولندي المغربي أنور الغازي، بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين في تشرين الأول الماضي.
Advertisement

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكون قانونيا.

وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينتس حتى عام 2025.

وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس، النادي، بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي لصحيفة ذا أثليتيك إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.

إلى ذلك، كتب الغازي أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين. أولا، على المبلغ الكبير، والذي سيتم استخدام 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في غزة. وآمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا بالنسبة لأطفال غزة".

وأضاف: "ثانيا، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحا من أجل المضطهدين في غزة". (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2024-08-24
08:00 | 2024-08-24
06:47 | 2024-08-24
04:30 | 2024-08-24
04:00 | 2024-08-24
03:00 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24