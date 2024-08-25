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رياضة

ميلان يسقط أمام بارما بثنائية في الدوري الإيطالي

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:19
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حقق نادي بارما فوزا مفاجئا على حساب ضيفه ميلان بنتيجة 2-1 مساء السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإيطالي.
وسجل ثنائية بارما، دينيس مان وماتيو كانتشيليري في الدقيقتين 2 و77، فيما أحرز كريستيان بوليسيتش، هدف ميلان في الدقيقة 66.
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ورفع بارما رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد ميلان عند نقطة واحدة بالمركز الـ16.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلب نادي أودينيزي على ضيفه لاتسيو بهدفين لواحد.
ورفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في حين توقف رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط. (روسيا اليوم)
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