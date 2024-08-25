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رياضة
حارس ليفربول يكشف عن عرض ضخم من الدوري السعودي
Lebanon 24
25-08-2024
|
04:25
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كشف حارس مرمى نادي ليفربول الإنكليزي، أليسون بيكر، أنه يرغب في البقاء لفترة أطول مع فريقه، مشيرًا إلى رفضه عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي، الذي صار جاذبًا لنجوم كرة القدم العالميين.
وقال بيكر في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه يريد "الاستمرار حتى نهاية عقده مع ليفربول" عام 2026، موضحا: "أنا سعيد هنا حقا، وكذلك عائلتي".
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وخاض الحارس البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، أكثر من 260 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2018، قادما من روما الإيطالي.
وحول وصول عروض من السعودية، قال بيكر: "لم أصل أبدا إلى النقطة التي أتحدث فيها عن أجري. كان مجرد اهتمام، والشخص ينجذب قليلا حينما يسمع الأرقام التي يحصل عليها الآخرون (في الدوري السعودي). هذا أمر طبيعي".
وتابع: "لم أفكر أبدا في الرحيل. لكن حينما جاء الاهتمام من السعودية، لم يكن بإمكاني إغلاق الباب تماما أمام صفقة كبيرة".
وأوضح: "لكن قراري كان دائما هو البقاء.. لو كان من مصلحة النادي التفاوض، فسيكون هناك حديث مختلف. لكن في فترة الانتقالات هذه، أركز على وظيفتي وحياتي هنا في ليفربول".
(الحرة)
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