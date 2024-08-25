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رياضة

بغياب ميسي.. سواريز يتألق ويقود إنتر ميامي للفوز

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:59
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أصبح إنتر ميامي أول فريق يتأهل إلى البلاي أوف في الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه على سينسيناتي 2-0، بفضل ثنائية المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.
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ويعاني ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي عندما توج منتخب بلاده باللقب بالفوز على كولومبيا.

نجح سواريز في افتتاح التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وبات إنتر ميامي يتقدم بفارق ثماني نقاط على سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

ويأمل إنتر ميامي في عودة نجمه الى الملاعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 تشرين الأول وبدء البلاي أوف بعدها بأسبوع.
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