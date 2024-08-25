30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بغياب ميسي.. سواريز يتألق ويقود إنتر ميامي للفوز
Lebanon 24
25-08-2024
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح إنتر ميامي أول فريق يتأهل إلى البلاي أوف في الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه على سينسيناتي 2-0، بفضل ثنائية المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وذلك في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.
Advertisement
ويعاني ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي عندما توج منتخب بلاده باللقب بالفوز على كولومبيا.
نجح سواريز في افتتاح التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.
وبات إنتر ميامي يتقدم بفارق ثماني نقاط على سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية.
ويأمل إنتر ميامي في عودة نجمه الى الملاعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 تشرين الأول وبدء البلاي أوف بعدها بأسبوع.
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!
23:53 | 2024-08-24
24/08/2024 11:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
Lebanon 24
تهديدٌ جديد عبر صحيفة.. إسرائيل ستقصف بيروت في هذه الحالة!
16:46 | 2024-08-24
24/08/2024 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
Lebanon 24
عاجل جداً.. "حزب الله" بدأ ردّه على اغتيال شكر وهذا بيانه الأوّلي
23:16 | 2024-08-24
24/08/2024 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"جنّنت الزلمة".. هل علّمت دانييلا رحمة زوجها ناصيف زيتون الرقص؟ (فيديو)
Lebanon 24
"جنّنت الزلمة".. هل علّمت دانييلا رحمة زوجها ناصيف زيتون الرقص؟ (فيديو)
15:30 | 2024-08-24
24/08/2024 03:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ موسّع لإسرائيل ضدّ لبنان.. "ضربة استباقية" وتل أبيب تُبلغ واشنطن بها
Lebanon 24
هجومٌ موسّع لإسرائيل ضدّ لبنان.. "ضربة استباقية" وتل أبيب تُبلغ واشنطن بها
23:06 | 2024-08-24
24/08/2024 11:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:25 | 2024-08-25
حارس ليفربول يكشف عن عرض ضخم من الدوري السعودي
01:19 | 2024-08-25
ميلان يسقط أمام بارما بثنائية في الدوري الإيطالي
23:00 | 2024-08-24
عمره 17 عامًا.. لامين جمال يسجل هدفًا عالميًا لبرشلونة (فيديو)
15:34 | 2024-08-24
كارثة كادت أن تحصل في مباراة بالدوري الإنكليزي.. هذا ما جرى مع فتى من حاملي الكرات! (صور)
11:29 | 2024-08-24
بعد فسخ عقده لدعمه فلسطين.. لاعب مغربي الأصل يتبرع بتعويضات طرده لأطفال غزة
10:00 | 2024-08-24
قبيل مواجهة بلباو.. برشلونة في مأزق بعد إصابة كريستينسن
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
25/08/2024 18:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
25/08/2024 18:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
25/08/2024 18:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24