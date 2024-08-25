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رياضة

قبيل مواجهة برينتفورد.. مدرب ليفربول يحدد شروط استمرار صلاح مع "الريدز"

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:11
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حدد مدرب نادي ليفربول، الهولندي أرني سلوت، شروط استمرار النجم المصري محمد صلاح مع الفريق لما بعد نهاية عقده الحالي.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وإذا لم يتم تجديده خلال الفترة المقبلة، فسيكون بمقدورولا يعد صلاح اللاعب الوحيد في ليفربول الذي ينتهي عقده في صيف 2025، إذ تضم القائمة أيضا قائد الفريق، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد.
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وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشف سلوت الذي تسلم مهمة الإشراف على ليفربول هذا الصيف خلفا للألماني يورغن كلوب، عن الشروط التي على أساسها يمكن للنادي أن يفتح باب التفاوض مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وأبرزهم صلاح.

وقال المدرب الهولندي: "الشيء الوحيد الذي يتعين علي فعله، وهذا ما أفعله معهم جميعا، هو إخراج أفضل ما لديهم.. إذا أظهروا أفضل أداء لهم وأدوا بصورة جيدة حقا، فسيكون الأمر متروكا لهم إذا أرادوا التوقيع على عقود جديدة".

وأضاف: "كذلك، فإن الأمر متروك لنا (إدارة ليفربول) إذا أردنا منحهم عقودا جديدة قبل نهاية الموسم الحالي".

كما أشار سلوت إلى مدى إعجابه باللاعبين الثلاثة حتى الآن، على الرغم من أنه قاد ليفربول في مباراة رسمية واحدة فقط وكانت ضد إيبسويتش تاون الأسبوع الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي، حيث سجل صلاح هدفا ساهم به في فوز "الريدز" بنتيجة 2-0.

يذكر أن صلاح ورفاقه في نادي ليفربول يستعدون لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز. النجم المصري الرحيل مجانا مع نهاية عقده.
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