قرعة الدوري المصري للسيدات.. الأهلي يتحدى الزمالك في الافتتاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق النسخة الجديدة لبطولة دوري السيدات مطلع تشرين الأول بمشاركة 19 فريقاً.



قال اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأحد: "قرعة دوري الكرة النسائية موسم 2024-2025 أقيمت داخل مقر الجبلاية اليوم بمشاركة 19 فريقاً، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك في الجولة الأولى بملعب الزمالك".

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وأضاف: "يقام الدوري المصري في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية".



وأوضح: "من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري مطلع تشرين الأول، وتعد المشاركة الحالية هي الأولى لفريق الأهلي للكرة النسائية".