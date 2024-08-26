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رياضة

صفقة تبادلية ضخمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

Lebanon 24
26-08-2024 | 00:33
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كشفت تقارير إعلامية عن وجود صفقة تبادلية ضخمة بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد من خلال ضم نجم "الشياطين الحمر" غادون سانشو، للبلوز مقابل رحيم ستيرلينغ.

سانشو لم يعد ضمن خطط مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، وذلك عقب غيابه عن مباراة فولهام في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
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ودخل سانشو في خلاف مع تين هاغ الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنكليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أميركا.

وذكر تين هاغ أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن تشيلسي يستهدف بقوة ضم سانشو لصفوفه في الميركاتو الحالي، إذ يبحث "البلوز" خياري الإعارة والشراء النهائي، وقد يتضمن العرض أيضا انتقال لاعب من تشيلسي إلى يونايتد.

وأشارت التقارير إلى أن "البلوز" يرغب في إجراء صفقة تبادلية بانتقال رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر يونايتد نظير ضم اللاعب الذي عاد إلى اليونايتد عقب انتهاء إعارته إلى دورتموند في الموسم الماضي.

ويحتاج تشيلسي لخفض جزء من رواتبه الحالية، حيث من المنتظر رحيل 7 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات.
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