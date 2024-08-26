فضيحة مدوية: زوجة لاعب كرة قدم شهير تضبطه مع عشيقته في السرير... وصور تفضح خيانته!





الزوجة الغاضبة، التي كانت في إجازة مع أطفالهما في ذلك الوقت، اكتشفت الأمر بعدما تحققت من تطبيق Family Ring ورأت اللقطات التي أظهرت زوجها يعود إلى المنزل مع المرأة.

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وبدأت القصة عندما أرسلت العشيقة رسالة إلى زوجته تتضمن صورة على إنستغرام تظهره في سريرهما مع تعليق: "لقد نمت مع زوجك"، مما أثار غضبها. رغم أن زوجها الشهير حاول إقناعها بأن الصورة مفبركة، إلا أنها لم تثق بكلامه بشكل كامل. ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإلكترونية أن زوجة لاعب كرة قدم دولي مشهور ضمن الـPremiere League قررت هجره بعدما رصدته كاميرا جرس الباب وهو يدخل إلى منزل العائلة برفقة امرأة غامضة.الزوجة الغاضبة، التي كانت في إجازة مع أطفالهما في ذلك الوقت، اكتشفت الأمر بعدما تحققت من تطبيق Family Ring ورأت اللقطات التي أظهرت زوجها يعود إلى المنزل مع المرأة.وبدأت القصة عندما أرسلت العشيقة رسالة إلى زوجته تتضمن صورة على إنستغرام تظهره في سريرهما مع تعليق: "لقد نمت مع زوجك"، مما أثار غضبها. رغم أن زوجها الشهير حاول إقناعها بأن الصورة مفبركة، إلا أنها لم تثق بكلامه بشكل كامل.

وكان اللاعب، الذي لم يُفصح عن اسمه، مؤخرًا ضمن تشكيلة منتخب بلاده في بطولة اليورو. بعض زملائه في الفريق كانوا يمزحون حول هذه الحادثة، وأطلقوا عليه لقب "رينغو" وكانوا ينادونه به من وراء ظهره.(lbci)







