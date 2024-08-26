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رياضة

يوفنتوس يضمّ الأرجنتيني غونزاليس

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:18
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تعاقد يوفنتوس مع الجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس قادما من فيورنتينا الأحد، ليواصل عملاق تورينو تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تياغو موتا.

وقال يوفنتوس في بيان إن غونزاليس سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 8.9 مليون دولار أميركي مع التزام بالشراء مقابل 27.9 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5.6 ملايين "بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة".
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وأضاف يوفنتوس "نظرا لاحتمالية كبيرة لتحقيق الشروط المذكورة أعلاه... فإن هذه الصفقة تعتبر تعاقدا نهائيا اعتبارا من اليوم مقابل مبلغ إجمالي قدره 36.9 مليون يورو".

وينتقل ابن الـ26 عاما إلى صفوف "السيدة العجوز" بعد ثلاثة أعوام قضاها في فيورنتينا.
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