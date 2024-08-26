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رياضة

بعد إصابته بأزمة قلبية في الملعب.. كيف أصبحت حالة مدافع أوروغواي؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:57
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تدهورت الحالة الصحية لمدافع فريق ناسيوال الأورغوياني، خوان إزكييردو، الذي أدخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية، الخميس، خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو البرازيلي، وفقا لبيان طبي.

وسجل المدافع البالغ من العمر 27 عاما، "تطورا في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة" حسب ما أفاد الطاقم الطبي الذي يعالجه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.
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وأكد نادي ناسيونال على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في التقرير الطبي، الذي قال: "خضع المريض خوان مانويل إزكييردو، الذي دخل المستشفى منذ 22 آب 2024، لفحوصات جديدة الأحد (25 أغسطس)، وأظهر التقييم تقدما في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة".
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