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رياضة

بالصور... هل تُصيب لعنة "كيم كارداشيان" ريال مدريد؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:31
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عبّر مشجعو ريال مدريد عن مخاوفهم من لعنة "كارداشيان" بعد زيارة قامت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لملعب تمرينات الفريق برفقة ولديها نورث وسينت.

وواصلت كارديشيان زياراتها لمدريد، إذ نشرت صورا داخل مقرات النادي الإسباني، والتقطت صورا مع كثير من اللاعبين أبرزهم جود بيلينغهام كما التقت برئيس النادي فلورنتيو بيريز.
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وبدأت قصة ما يسمى بـ "لعنة كارداشيان" عندما حضرت كيم مباراة إياب دور الـ16 في دوري يوروبا ليغ، بين أرسنال وسبورتنيغ كلوب البرتغالي. 

وبينما كانت كارداشيان تشجع أرسنال الإنكليزي، تقدم سبورتنيغ كلوب في نهاية المطاف، وذلك بعد ركلات الترجيح، ليودع الفريق الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال قريبا من لقب الدوري الإنكليزي قبل أن ينهار نهاية الموسم الماضي، وربطت الجماهير تراجع "المدفعجية" بزيارة كيم لملعب الإمارات معقل النادي اللندني. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

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