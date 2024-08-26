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رياضة

رماية التراب للفئة "أ".. هكذا أتت نتائج المرحلة الأولى

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:58
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فاز وليد النجار في المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب" للفة "أ" ممتازة، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للرماية والصيد في نادي شتورة كاونتري كلوب بالبقاع بمشاركة 25 متباريا.
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وأصاب النجار 41 طبقا من 50 ممكنة في الدورين نصف النهائي والنهائي. وحل ثانيا غسان بعقليني 38، وثالثا ايلي صليبي 30 من 40. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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