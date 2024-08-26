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رياضة

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة مدرب "الجيل الذهبي" الإنكليزي

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:23
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بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أعلن الاثنين وفاة أحد كبار المدربين بعالم كرة القدم، السويدي سفين غوران إيركسون.

وأعلن وكيل أعمال مدرب كرة القدم السويدي سفين-غوران إريكسون، الذي كان أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني الإنكليزي، وفاته اليوم الاثنين عن 76 عاما.
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ويعتبر إيركسون من رواد كرة القدم نهاية التسعينيات وبداية الألفية، واشتهر كثيرا بعد توليه تدريب المنتخب الإنكليزي خلال كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وبرز إيركسون في الأوساط الرياضية الإنكليزية، بسبب توليه تدريب "الجيل الذهبي" الإنكليزي، حيث كان يمتلك نخبة من أفضل لاعبي العالم، مثل فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وواين روني ومايكل أوين.

وعانى إيركسون في الفترة الماضية من مرض السرطان، حيث دخل مرحلة لا عودة فيها، طبيا، وقامت جهات عدة بتكريمه في بريطانيا وإيطاليا وبلده السويد. (سكاي نيوز عربية) 
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