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رياضة
عقب مباراة بلد الوليد.. رئيس ريال مدريد يوجه رسالة لمبابي
Lebanon 24
26-08-2024
|
10:48
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وجه رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، رسالة إلى مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، عقب مباراته ضد ضيفه بلد الوليد، ضمن الجولة الثانية من الدوري "لا ليغا".
وفشل مبابي في هز الشباك خلال أول مباراتين في الدوري، وخاصة أمام ضيفه بلد الوليد (3-0) في أول ظهور للمهاجم الفرنسي على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل "الميرنغي".
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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حرص فلورنتينو بيريز على التواجد في غرفة الملابس عقب مباراة بلد الوليد لتهنئة الفريق على الفوز الأول بالدوري "لا ليغا" ضمن الموسم الجديد بعد التعادل في اللقاء الأول أمام ريال مايوركا.
وأوضحت أن بيريز أجرى حديثا شخصيا مع عدة لاعبين، وكان أحدهم مبابي الذي قال له: "كنت قريبا جدا من التسجيل عدة مرات اليوم.. ستسجل بالتأكيد في المباراة المقبلة". (روسيا اليوم)
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