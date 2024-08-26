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رياضة

بالصور: "الشيخ" رونالدو يخطف الأنظار بثوبه السعودي

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:38
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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار، خلال حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأحد، بارتدائه الثوب السعودي التقليدي.
 
ونشر رونالدو صورًا من حفل الختام، وظهر إلى جانبه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو.
 
 
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وتفاعل المغردون مع رونالدو، حيث أشادوا بدعمه الواسع للسعودية في كافة مناسباتها منذ قدومه إليها، ونال ثوبه السعودي إعجاب الجميع، وقد لقبوه بـ "الشيخ رونالدو".
 
 
 
وسبق وأن ظهر رونالدو بالزي السعودي وأدى رقصة العرضة، وتحديدا في ذكرى يوم تأسيس السعودية، الذي يصادف 22 شباط من كل عام. (رصد لبنان24)
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