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رياضة
يوفنتوس يتصدّر الدوري الإيطالي
Lebanon 24
26-08-2024
|
18:36
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سجّل دوسان فلاهوفيتش ثنائية قاد بها يوفنتوس للفوز 3-صفر على مضيفه فيرونا، الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ليصعد فريق المدرب تياغو موتا بذلك إلى صدارة ترتيب المسابقة.
وواصل يوفنتوس بذلك انطلاقته القوية تحت قيادة موتا، إذ استهلّ الفريق مشواره في الموسم بالفوز على كومو الصاعد حديثا للدرجة الأولى.
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وأصبح الفريق الوحيد الذي حقّق الفوز في مباراتيه الأوليين في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط.
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