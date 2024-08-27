31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سقوط مرعب في أرض الملعب.. لاعب فقد وعيه وبلع لسانه بعد اصطدامه بزميله!
Lebanon 24
27-08-2024
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض لاعب فريق بورفؤاد المصري حسام عرفات لحادث الاثنين، خلال مباراة ودية مع الجمارك. فخلال المباراة في مدينة بورسعيد، حصل اصطدام عنيف بين عرفات وزميله في الفريق المنافس، سقط على إثرها لاعب بورفؤاد على الأرض ساكناً وفاقداً للحراك.
Advertisement
وعلى الفور، سارع الفريق الطبي بالنزول إلى أرض الملعب وفحص اللاعب، حيث تبين أنه ابتلع لسانه، وأصيب بارتجاج في المخ دخل على إثره في غيبوبة، ما دفع الأطباء لسرعة نقله إلى مستشفى السلام الدولي.
من جهته كشف مصدر مسؤول بالنادي، أن عرفات فقد وعيه وهناك اشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف، مضيفاً أنه تم نقله إلى غرفة العناية المركزة.
في حين أعلن الأطباء استقرار حالة اللاعب غير أنهم أكدوا أنه سيخضع للملاحظة لمدة 24 ساعة.
يذكر أن حسام عرفات سبق أن لعب في عدة أندية بالدوري الممتاز، منها الزمالك، ووادي دجلة وأسوان وبتروجيت. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها... ستترك لبنان وتنتقل إلى هذا البلد (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها... ستترك لبنان وتنتقل إلى هذا البلد (صور)
05:40 | 2024-08-26
26/08/2024 05:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مرتدية توربان على رأسها... باميلا الكيك تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)
Lebanon 24
ظهرت مرتدية توربان على رأسها... باميلا الكيك تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)
04:00 | 2024-08-26
26/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب وصوله متأخراً: "ولعت" بين مخرج وممثل شهير.. مشادة كلامية وتضارب بالأيدي!
Lebanon 24
بسبب وصوله متأخراً: "ولعت" بين مخرج وممثل شهير.. مشادة كلامية وتضارب بالأيدي!
03:47 | 2024-08-26
26/08/2024 03:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:05 | 2024-08-27
ماذا سيفعل رونالدو بعد الاعتزال؟!
23:00 | 2024-08-26
فريق سعودي يتفق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو.. من هو؟
18:36 | 2024-08-26
يوفنتوس يتصدّر الدوري الإيطالي
14:50 | 2024-08-26
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
13:49 | 2024-08-26
النصر يقترب من نجم سان جيرمان.. فمن هو؟
11:38 | 2024-08-26
بالصور: "الشيخ" رونالدو يخطف الأنظار بثوبه السعودي
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 10:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 10:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 10:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24