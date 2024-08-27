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رياضة

سقوط مرعب في أرض الملعب.. لاعب فقد وعيه وبلع لسانه بعد اصطدامه بزميله!

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:52
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تعرّض لاعب فريق بورفؤاد المصري حسام عرفات لحادث الاثنين، خلال مباراة ودية مع الجمارك. فخلال المباراة في مدينة بورسعيد، حصل اصطدام عنيف بين عرفات وزميله في الفريق المنافس، سقط على إثرها لاعب بورفؤاد على الأرض ساكناً وفاقداً للحراك.
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وعلى الفور، سارع الفريق الطبي بالنزول إلى أرض الملعب وفحص اللاعب، حيث تبين أنه ابتلع لسانه، وأصيب بارتجاج في المخ دخل على إثره في غيبوبة، ما دفع الأطباء لسرعة نقله إلى مستشفى السلام الدولي.
 
آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام عرفات بعد بلع لسانه - محتوى بلس
من جهته كشف مصدر مسؤول بالنادي، أن عرفات فقد وعيه وهناك اشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف، مضيفاً أنه تم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

في حين أعلن الأطباء استقرار حالة اللاعب غير أنهم أكدوا أنه سيخضع للملاحظة لمدة 24 ساعة.

يذكر أن حسام عرفات سبق أن لعب في عدة أندية بالدوري الممتاز، منها الزمالك، ووادي دجلة وأسوان وبتروجيت. (العربية)
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