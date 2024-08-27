Advertisement

رياضة

ليس سعيدا في الفريق... هل يرحل كومان عن البايرن؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1239536-638603586333324404.jpg
Doc-P-1239536-638603586333324404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الجناح الفرنسي كينغسلي كومان أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ الألماني.

وأشار تقرير الصحيفة الشهيرة إلى أن كومان غير سعيد بحقيقة أن بايرن ينظر بعين إيجابية إلى فكرة بيع اللاعبين الأعلى أجراً.
Advertisement
ورغم ذلك، لا يبدو أن هناك ناد جديد يلوح في الأفق أمام كومان للانضمام إلى صفوفه في الوقت الحالي، مع بقاء أيام قليلة فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسبق لكومان أن أبدى اهتمامه باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز. ورغم ذلك، أبدت أندية مثل مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول تحفظها بشأن قدرته على الحفاظ على لياقته بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
في غضون ذلك، كشفت تقارير عن محادثات محتملة مع كومان، أجراها فريق الهلال السعودي، الذي يضم في صفوفه المهاجم البرازيلي نيمار، ومع ذلك، فإن الانتقال للفريق الأزرق لن يزيد من فرص كومان في اللعب مع منتخب فرنسا. (الامارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:40 | 2024-08-27
07:51 | 2024-08-27
04:30 | 2024-08-27
03:05 | 2024-08-27
00:52 | 2024-08-27
23:00 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24