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رياضة
أُصيب بأزمة قلبيّة حادة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة عمره 15 سنة فقط
Lebanon 24
27-08-2024
|
08:40
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فوجئ المتابعون لمباراة كرة قدم بين ناشئين في محافظة السويس بسقوط اللاعب الناشئ فارس عبد الرؤوف، لاعب نادي السويس والبالغ من العمر 15 عاماً، على أرض الملعب.
وقد لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية حادة داهمته خلال المباراة، وأدت لتوقف عضلة القلب، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته. (العربية)
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