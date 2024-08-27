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رياضة

أوّل لاعب سعودي... سعود عبدالحميد ينتقل من الهلال إلى روما

Lebanon 24
27-08-2024 | 10:00
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أعلن الهلال عن انتقال لاعبه سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي بعدما باع المتبقي من عقده إلى "ذئاب العاصمة".

وبات عبدالحميد المولود في جدة أول لاعب سعودي يلعب في نادي العاصمة الإيطالية، والعربي السابع الذي يرتدي قميص "الذئاب" بعد المصريين ميدو ومحمد صلاح والمغاربة المهدي بنعطية وحسين خرجة وحسين حمايدات والجزائري حسام عوار. (العربية)
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