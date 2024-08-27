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رياضة

بعد عرض راتب سعوديّ خرافي.. هل يترك فينيسيوس ريال مدريد؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 14:21
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أكّد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بأنه يريد الاستمرار مع أفضل فريق على هذا الكوكب، ريال مدريد، لفترة طويلة وصنع التاريخ في هذا الفريق العظيم.

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام سعودي بضم فينيسيوس، مع عرض راتب خرافي يصل إلى 500 مليون يورو في الموسم.
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وقال فينيسيوس جونيور، في مقابلة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لطالما حلمت باللعب لريال مدريد، لذلك أعيش كل لحظة كما لو كانت الأخيرة".

وأضاف: "الجميع يريد الفوز مع أفضل فريق على هذا الكوكب، وأنا سأكون قادرا على اللعب مع الأفضل، وأسجل الكثير من الأهداف في العديد من النهائيات".

وتابع الجناح البرازيلي: "أنا في الرابعة والعشرين من عمري فقط، وأريد الاستمرار على هذا النحو لفترة طويلة وصنع التاريخ في هذا الفريق العظيم الذي ألعب له اليوم".

وأكمل: "ليس لدى الجميع هذه الفرصة للقيام بذلك، ولهذا السبب أتحدث عن الاستمتاع بكل لحظة بهذا القميص".

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية هذا الموسم، قال فينيسيوس: "في كل عام، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أولا يأتي دوري أبطال أوروبا، وهو المسابقة الأصعب، ثم الدوري ثم الكأس". (روسيا اليوم)
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