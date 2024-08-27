من السيتي إلى الهلال.. رحلة جديدة لكانسيلو

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أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء 27 آب 2024، تعاقده مع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي، ليكون أول لاعب ينضم إلى الزعيم في الانتقالات الصيفية الجارية.ويأتي تعاقد الهلال مع كانسيلو، لتعويض رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، ليكون أول محترف سعودي في تاريخ مسابقة الدوري الإيطالي.وقال الهلال في بيان رسمي: "أتمت شركة الهلال إجراءات التوقيع مع البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي".وأوضح الزعيم في بيانه أن مراسم التوقيع التي عُقِدت في فرنسا، مثّل فيها الزعيم، رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، مُشيرًا إلى أن البرتغالي وقّع على عقد مدته 3 أعوام. (winwin)