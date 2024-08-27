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رياضة
محادثات مع نوير.. هل سيترك بايرن ميونيخ؟
Lebanon 24
27-08-2024
|
23:00
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علق كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على مستقبل حارس المرمى وقائد الفريق، مانويل نوير.
وينتهي عقد نوير مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن.
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وأعلن نوير مؤخرا، اعتزاله دوليًا بشكل نهائي، من أجل التركيز على مسيرته مع بايرن ميونخ.
وأشار دريسن، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أنه سوف يجري مزيدا من المحادثات مع نوير لتحديد مستقبله مع بايرن ميونخ.
وقال دريسن، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن سعداء بأن نوير سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونخ هذا الموسم، وأنا على يقين من أننا سنحقق النجاح معه".
وأضاف: "لم نناقش مستقبله داخليًا بعد، الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سوف تظهر كيف ستتطور الأمور".
وبحسب التقارير الأخيرة، فإن نية بايرن ميونخ هي تجديد عقد نوير لصيف 2026 المقبل، على أن يعتزل في صفوف الفريق البافاري. (كووورة)
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