Advertisement

رياضة

محادثات مع نوير.. هل سيترك بايرن ميونيخ؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1239794-638604009383771618.png
Doc-P-1239794-638604009383771618.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، على مستقبل حارس المرمى وقائد الفريق، مانويل نوير.

وينتهي عقد نوير مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن.
Advertisement

وأعلن نوير مؤخرا، اعتزاله دوليًا بشكل نهائي، من أجل التركيز على مسيرته مع بايرن ميونخ.

وأشار دريسن، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أنه سوف يجري مزيدا من المحادثات مع نوير لتحديد مستقبله مع بايرن ميونخ.

وقال دريسن، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن سعداء بأن نوير سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونخ هذا الموسم، وأنا على يقين من أننا سنحقق النجاح معه".

وأضاف: "لم نناقش مستقبله داخليًا بعد، الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سوف تظهر كيف ستتطور الأمور".

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن نية بايرن ميونخ هي تجديد عقد نوير لصيف 2026 المقبل، على أن يعتزل في صفوف الفريق البافاري. (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:41 | 2024-08-28
16:05 | 2024-08-27
14:21 | 2024-08-27
13:42 | 2024-08-27
12:05 | 2024-08-27
10:43 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24