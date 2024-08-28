فولهام يبلغ الدور الثالث من كأس الرابطة الإنكليزية

تأهل فولهام إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الانكليزية بالفوز على مضيفه بيرمنغهام سيتي بهدفين دون مقابل.



وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء تمكن راؤول خيمينيس من ترجمتها إلى أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وبعدها بأربع دقائق أتى هدف مضاعفة النتيجة عن طريق جاي ستانسفيلد ليعبر فولهام للدور الثالث.

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