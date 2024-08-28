Advertisement

رياضة

فولهام يبلغ الدور الثالث من كأس الرابطة الإنكليزية

Lebanon 24
28-08-2024 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1239849-638604278085542795.png
Doc-P-1239849-638604278085542795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل فولهام إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الانكليزية بالفوز على مضيفه بيرمنغهام سيتي بهدفين دون مقابل.

وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء تمكن راؤول خيمينيس من ترجمتها إلى أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وبعدها بأربع دقائق أتى هدف مضاعفة النتيجة عن طريق جاي ستانسفيلد  ليعبر فولهام للدور الثالث.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-08-28
23:00 | 2024-08-27
16:05 | 2024-08-27
14:21 | 2024-08-27
13:42 | 2024-08-27
12:05 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24