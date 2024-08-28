لاعب منتخب مصر لكرة القدم يُقدّم طلبا لتمثيل دولة أخرى... ما السبب؟

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كشف عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، عن رغبته في تمثيل منتخب اليونان بدلا من المنتخب المصري.وقال وردة في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "ناس من اتحاد الكرة قالوا لي إنني لن ألعب لمنتخب مصر مطلقا، وحصلت على "الباسبور" اليوناني، وطلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من منتخب مصر".وظهر عمرو وردة مع منتخب مصر للمرة الأخيرة في مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ تلك المباراة لم ينضم وردة إلى أي معسكر للفراعنة. (روسي اليوم)