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رياضة

بعد انضمامه لفريق إيطاليّ... لاعب سعودي يثير الاستياء بتصرفات غريبة ماذا فعل؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:54
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لجأ السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن الهلال السابق والمنضم حديثا لروما الإيطالي لاستفزاز الجماهير السعودية الغاضبة منه بعد الرحيل إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بتصرفات "غريبة".

وكان عبدالحميد أحضر كرسيا وجلس عليه أمام المدرج الاتحادي، لتقوم الجماهير بإلقاء عبوات المياة عليه.
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أما عن استفزازه للهلاليين، فكان بإلغاء متابعته لحساب "القلعة الزرقاء" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". (روسيا اليوم)

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