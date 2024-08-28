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رياضة

بعد البداية الصعبة... ماذا قال أنشيلوتي عن آداء مبابي؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 09:00
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اعتبر مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن "الوقت ليس مناسباً للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال بشأن البداية الصعبة للاعبه خلال مؤتمر صحفي.
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وتعرّض مبابي، الذي سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، لكنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين، إلى انتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية على أدائه.

وقال أنشيلوتي: "آخر هدف سجله كان في 14 اب في نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي. نحن في 28 أب وقد مرّ أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت المناسب للقلق. إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل في المباراة المقبلة".

وتابع: "إنه يتطوّر يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا". (سكاي نيوز)
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