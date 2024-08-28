بعد تعرضه لإصابة.. لاعب برشلونة سيغيب عن معظم الموسم الحالي

أعلن نادي برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن لاعب خط الوسط مارك برنال سيغيب عن معظم الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

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وقد أصيب برنال، البالغ من العمر 17 عاماً، خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 على مضيفه رايو فايكانو يوم الثلاثاء، حيث تعرض لإصابة في ركبته اليسرى واضطر للخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة. وقد أصيب برنال، البالغ من العمر 17 عاماً، خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 على مضيفه رايو فايكانو يوم الثلاثاء، حيث تعرض لإصابة في ركبته اليسرى واضطر للخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة.

كما كان برنال قد تعرض أيضاً لإصابة في الغضروف الخارجي.



وأوضح النادي في بيان رسمي أن "برنال سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة".



ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. (العربية)