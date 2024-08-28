بعد مسيرة حافلة.. جوني إيفانز يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن جوني إيفانز، قائد منتخب أيرلندا الشمالية لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتزاله اللعب دولياً.



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وفي بيان صحفي، أشار إيفانز إلى أن بلوغ دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2016 يُعتبر أبرز إنجازاته مع منتخب بلاده. المدافع البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يلعب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاض 107 مباريات دولية، بدءاً من أولى مشاركاته في عام 2006 وآخرها مباراة تجريبية أمام إسبانيا في حزيران الماضي.وفي بيان صحفي، أشار إيفانز إلى أن بلوغ دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2016 يُعتبر أبرز إنجازاته مع منتخب بلاده.

وقال: "بعد الكثير من التفكير والتدبر وبعد 18 عاماً، أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لاعتزال كرة القدم على المستوى الدولي."



وأضاف: "ارتداء القميص الأخضر 107 مرات وتمثيل شعب أيرلندا الشمالية كان أكبر شرف حظيت به."



جاء إعلان إيفانز قبل يوم واحد من إعلان المدرب مايكل أونيل تشكيلة أيرلندا الشمالية لمباراتين في دوري الأمم أمام لوكسمبورج وبلغاريا الأسبوع المقبل. (صحيفة الرياضية)