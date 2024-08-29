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رياضة

بعد شجاره الشهير في كوبا أميركا.. نونيز يتعرض لعقوبة قاسية

Lebanon 24
29-08-2024 | 03:27
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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن معاقبة 11 لاعبًا من منتخب الأوروغواي، وذلك بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريق ضد كولومبيا، في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، الشهر الماضي.
 
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وفي تضمنت القائمة، اسم مهاجم ليفربول الإنكليزي، داروين نونيز (25 عامًا)، الذي أوقف 5 مباريات. وبالإضافة إلى نونيز، تم إيقاف رودريغو بنتانكور 4 مباريات، وكل من ماتياس أوليفيرا ورونالدو أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز 3 مباريات، في حين غُرّم كل من سانتياغو ميليو وماتياس فينا وسيباستيان كاسيريس وإيميليانو مارتينيز وفاكوندو بيليستري وبراين رودريغيز 5 آلاف دولار، من دون إيقافهم، حسب ما جاء في بيان الاتحاد القاري.

واشتبك لاعبو الأوروغواي مع الجماهير الكولومبية عقب خسارة منتخبهم 0-1، في نصف نهائي البطولة القارية، التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة بين 20 حزيران و14 تموز الماضيَين.

ووجّه داروين سلسلة من اللكمات إلى مشجعين كولومبيين، بعدما قفز إلى المدرجات في ملعب "بنك أوف أميركا" عقب مباراة شهدت خشونة زائدة وأعمال عنف، وانتهت بخسارة الأوروغواي أمام كولومبيا.

وبرّر مدافع الأوروغواي ونادي أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز، ما قام به زملاؤه بالخوف على سلامة أفراد عائلاتهم وأحبائهم الذين كانوا يشاهدون المباراة؛ حيث قال: "هذه كارثة. كانت عائلتنا في خطر. كان علينا الذهاب إلى المدرّجات لإخراج أحبائنا، مع أطفالنا حديثي الولادة".
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