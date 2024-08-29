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رياضة

كم يُكلّف كلّ هدف يُحرزه إندريك خزينة "ريال مدريد"؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:10
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كشفت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن أرباح "بالميراس" من بيع لاعبه السابق إندريك إلى ريال مدريد لن تتوقف عند المقابل المادي للصفقة.

وقالت الصحيفة إن النادي البرازيلي لديه بند في عقده مع "الملكي" ينص على حصوله على مبلغ مادي مقابل كل هدف يحرزه اللاعب الشاب مع فريقه الجديد.
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وأوضحت أنّ "أهداف إندريك مع ريال مدريد ليست مجانية، حيث سيدفع الأخير 35 ألف يورو إلى "بالميراس" عن كل هدف يحرزه الوافد الجديد إلى صفوفه". (العربية)
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