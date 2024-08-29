من تضمّ قائمة المنتخب الألماني الجديدة؟

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استبعد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر من أول قائمة للفريق بعد بطولة أمم أوروبا الأخيرة، والتي أقيمت على الأراضي الألمانية، للمواجهتين المقبلتين بالنسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر في دوسلدورف وهولندا في أمستردام.وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من: