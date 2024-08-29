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رياضة
من تضمّ قائمة المنتخب الألماني الجديدة؟
Lebanon 24
29-08-2024
|
07:19
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استبعد يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر من أول قائمة للفريق بعد بطولة أمم أوروبا الأخيرة، والتي أقيمت على الأراضي الألمانية، للمواجهتين المقبلتين بالنسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر في دوسلدورف وهولندا في أمستردام.
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وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من:
حراسة المرمى: أوليفر باومان وألكسندر نوبل ومارك أندريه تير شتيغن.
خط الدفاع: فالديمار أنطون وبنيامين هنريكس وجوشوا كيميتش وروبن كوخ وماكسيميليان ميتلشتيت وديفيد راوم ونيكو شلوتربيك وجوناثان تاه.
خط الوسط: روبرت أندريش وإيمري تشان وكريس فيهريش وباسكال جروس وجمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش وأنجيلو شتيلر وفلوريان فيرتز.
الهجوم: ماكسيميليان بيير ونيكلاس فولكروج وكاي هافرتز ودينيز أونديف. (الامارات 24)
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