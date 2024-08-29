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رياضة
محمد صلاح يتحدث عن عامه الأخير مع "ليفربول"... إليكم ما قاله
Lebanon 24
29-08-2024
|
08:00
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أكد الهداف المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمستقبله ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنكليزي وقال "بعدها سنرى".
وأضاف في مقابلة مع "سكاي سبورتس" "لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتناً لوجودك هنا". (الإمارات 24)
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