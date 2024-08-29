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رياضة

بعد تعرّضه لحادث خطير أثناء المباراة.. لاعب كرة قدم يخرج من المستشفى وهذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
29-08-2024 | 08:48
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غادر حسام عرفات لاعب نادي "بور فؤاد" الحالي و"الزمالك" السابق المستشفى بعد نجاته من حادث بلع اللسان خلال مباراة ودية أمام فريق "الجمارك" في بورسعيد.

وفي أول ظهور له، طمأن عرفات جمهوره وجميع محبيه على حالته الصحية مؤكدًا أن "حالته الصحية تحسنت وأصبحت جيّدة". (روسيا اليوم)
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بعد حادث بلع اللسان.. تطورات الحالة الصحية للاعب المصري حسام عرفات
 
 

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