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رياضة

ترقب لمنافسة مُثيرة.. حلبة مونزا تحت الأضواء

Lebanon 24
29-08-2024 | 11:44
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تتجه أنظار عشاق رياضات المحركات خلال الأيام المقبلة، إلى حلبة مونزا العريقة مسرح الجولة المقبلة من بطولة العالم للفورمولا ون.
السباق الثاني بعد التوقف الصيفي من المنتظر أن يشهد منافسة مشتعلة، خاصة بعد فوز لاندو نوريس سائق مكلارين بالجولة السابقة في هولندا، وتضييقه الفارق مع متصدر الترتيب العام ماكس فيرستابن سائق ريد بل.
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ويعوّل فريق فيراري على جماهيره ودرايته بالحلبة من أجل العودة إلى الواجهة مجدداً.

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