رسميًا.. لوكاكو إلى هذا النادي

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

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وسيبقى لوكاكو في إيطاليا حيث لعب بقميصي روما وإنتر في الموسمين الماضيين بالإعارة من النادي الإنكليزي تشلسي، علماً أنه كان لاعبا لـ"نيراتسوري" بين 2019 و2021.ولعب المهاجم دوراً كبيراً في تتويج إنتر بلقب الدوري عام 2021 بقيادة مدربه القديم الجديد أنتونيو كونتي، قبل أن ينتقل إلى تشلسي بصفقة كلفت 110 مليون دولار في ذلك الصيف.ومن المتوقّع أن يعوّض لوكاكو الرحيل المرتقب للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي لم يلعب مع الفريق في الدوري حتّى الآن بسبب سعيه لمغادرة النادي الجنوبي. (بي إن سبورتس)